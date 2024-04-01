Умерла звезда "Дома-2"Либерж Кпадону, тело нашли спустя полтора месяца

Труп пролежал 41 день: умерла звезда "Дома-2"
Фото: www.unsplash.com
Страшная трагедия разыгралась в жизни знаменитой девушки

В свое время скандальная телестройка "Дом-2" пользовалась бесконечной популярностью в нашей стране. Многие бывшие участники именно благодаря этому проекту сумели сделать головокружительную карьеру. Сегодня, 1 апреля, стало известно о трагедии, которая случилась с одной из ярких бывших участниц шоу Либерж Кпадону.

Оказалось, что популярная девушка уже достаточно давно мертва. Удивительно, но тело Либерж пролежало в квартире больше месяца. На протяжении всего этого времени никто из родных, близких или просто приятелей не подняли тревогу – никто не пытался найти исчезнувшую из социальных сетей девушку.

Фото: соцсети

Более того, Либерж не скрывала, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. У девушки обнаружили опухоль в легком. Ей пришлось перенести тяжелую операцию, после которой она восстанавливалась дома. Однако, к сожалению, организм девушки не выдержал, она умерла.

В социальных сетях подписчики делятся своим негодованием. Сейчас знакомые звезды пишут слова соболезнования и посвящают девушке трогательные посты. Однако непонятно, как случилось, что больше месяца здоровьем тяжелобольной Кпадону никто не интересовался.

О смерти девушки стало известно после того, как из квартиры начал доноситься трупный запах. Тогда соседи забили тревогу и вызвали представителей экстренных служб. В последний раз девушка выходила на связь с подписчиками в середине февраля, когда ехала на операцию.

Сегодня также было объявлено о смерти популярного артиста, бывшего капитана команды КВН.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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