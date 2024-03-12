Популярный музыкант Стивенс умер от старческого слабоумия в 72 года

Известный артист умер от старческого слабоумия
Фото: www.unsplash.com
Жизнь музыканта оборвалась на 73-м году

Печальные новости пришли из культурной сферы. Стало известно о смерти популярного поп-музыканта Томаса Майкла Стивенса. Артист покинул этот мир в возрасте 72 лет, причиной его смерти стало старческое слабоумие.

О том, что у американской звезды серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в 2017-м году. Такой тревожной информацией с общественностью тогда поделился друг музыканта, известный гитарист Ронни Дрейтон. В итоге прогрессирующая деменция свела знаменитость в могилу.

Путь Томаса Майкла Стивенса на музыкальный Олимп был достаточно необычен. В юности он интересовался биологией, но профессор заметил в нем талант и посоветовал бросить учебу, чтобы посвятить себя музыке. Артист много выступал в клубах Нью-Йорка.

Больше всего покойный был известен и востребован в качестве студийного сессионщика и гастрольного музыканта. За свою карьеру Стивенс успел поработать с такими легендарными звездами, как Тина Тернер и Эла Ди Меола. Однажды артист подчеркнул, что не считает себя гениальным басистом, однако верит, что каждый человек может добиться огромных высот, если будет иметь правильный настрой.

К слову, ранее стало известно о смерти юной артистки цирка – несчастной девушке было всего 22 года.

Источник: Портал No Trebl ✓ Надежный источник

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