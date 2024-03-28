Валерия назвала целью теракта в "Крокусе" "попытку посеять смуту"

Звезда скорбит вместе со всей страной

Случившаяся 22 марта трагедия поразила жителей нашей страны в самое сердце. Беспощадные действия террористов, которые унесли более 130 жизней, достойны самого строгого наказания. По поводу трагедии продолжают высказываться российские знаменитости – в эти дни печальная тема остается самой главной. Так, популярная певица Валерия рассказала, что считает истинной целью террористической атаки.



В первую очередь, знаменитость подчеркнула, что ее сердце разрывается от боли и сострадания. Из-за действий террористов погибли целые семьи, многие люди лишились родных и близких. На фоне страшного события некоторые россияне стараются избегать массового скопления людей. Валерия уверена, что террористы преследовали одну цель – "посеять смуту в обществе".

Такая трагедия в самом сердце страны для многих стала шоком. Известно, что западные политики пытаются возложить ответственность на радикалов, также обострилась ситуация с мигрантами. Все это негативным образом влияет на обстановку в стране. Валерия, в свою очередь, призвала направить негативные эмоции в положительное русло.

"Мне кажется, вот эта эмоция должна быть направлена на любовь, на любовь друг к другу. Вот давайте не будем выплескивать агрессию, потому что все равно эмоции находят выход свой", – призвала певица.

К слову, ранее муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин высказался о судьбе сгоревшего развлекательного комплекса.