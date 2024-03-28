Лариса Долина потребовала для уничтоживших "Крокус" ублюдков казни на площади

В Москве прошел мемориальный "Музыкальный марафон поддержки от звезд "Русского Радио". Он призван поддержать и тех, кого коснулись страшные события 22 марта в "Крокус Сити Холле", и всех жителей страны, вселить в них веру. Лариса Додина исполнила на марафоне два хита

Трагедия в "Крокус Сити Холле" болью в сердцах отозвалась в каждом из нас. Артисты, когда говорят о нем, не могут сдержать слез и эмоций.

"В этом зале мы проводим большую часть своей жизни... Наш любимый концертный зал... – плачет Лариса Долина. – Посягнуть на жизнь безоружных, беззащитных людей... Этому нет ни прощения, не оправдания. Казнить бы на площади ублюдков этих... Только такая кара должна быть".

Напомним,25 апреля 2021 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" Народная артистка России Лариса Долина представляла юбилейную концертную программу "Портфолио". А 27 апреля 2023 года отмечала там свое 50-летие творческой деятельности концертом "Вне времени, вне пространства".

Лариса Долина рассказала о том, где ее застала ужасная новость о теракте. "В тот день утром я прилетела с гастролей, а вечером у только закончились занятия со студентами и я приехала домой", – дрожащим голосом сообщила певица.

Сегодня многие находятся на распутье – как быть дальше, как жить дальше, что петь дальше? "Я не думаю, что нужно отказываться от концертов, – считает Лариса Долина. – У каждого артиста – несколько программ. И, на мой взгляд, достаточно поменять репертуар. Я, например, буду петь военные и патриотические песни, они сейчас очень нужны. Ведь во время Великой Отечественной огромное количество артистов ездили на фронт и поддерживали дух солдат. Тогда были написаны лучшие песни! У нас сейчас не война, но очень тревожная ситуация. И для поддержки людей музыка очень важна!"