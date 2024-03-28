Гастроли Лазарева спасли звукорежиссера от кровавой бойни в "Крокусе"

В Москве прошел мемориальный "Музыкальный марафон поддержки от звезд "Русского Радио". Он призван поддержать и тех, кого коснулись страшные события 22 марта в "Крокус Сити Холле", и всех жителей страны, вселить в них веру. Сергей Лазарев исполнил на марафоне два пронзительных хита

"Крокус Сити Холл" был для меня родным домом, – не сдерживает слез певец. – Я постоянно ездил туда для участия в сборных концертах, давал там шесть больших сольных шоу. И для меня все случившееся – шок и трагедия".

"Миллионы зрителей за эти годы (зал был открыт в октябре 2009 года – Прим. ред.) побывали в "Крокусе", – продолжает Сергей. – И когда мы почти в прямом эфире видели ужасные кадры оттуда 22 марта, все вспоминали свое состояние, когда были в этом зале, этом фойе, понимали, что это и где. Поэтому так глубока рана – на этом месте мог был быть каждый из нас".

О случившемся певец узнал на гастролях. "Я заканчивал концерт в Мурманске, и только в финале закрылся экран, а я стоял с цветами, как мне сообщили о теракте в "Крокусе", – вспоминает Лазарев. – И я тут же побежал выяснять, что произошло, звонить близким, которые могли быть там. Мой звукорежиссер иногда работает с группой "Пикник". И если бы у меня не было в этот день гастролей, он тоже был бы в "Крокусе". Слава Богу, что он оказался со мной. Но мы все равно многих членов коллектива "Пикник" разыскивали. К сожалению, одна девушка из их команды погибла".

Сергей Лазарев всегда занимался благотворительностью, помогая различным фондам. Не остался он в стороне и в этот раз. И явил для многих пример милосердия и великодушия.