Лариса Лужина объяснила запоздалую реакцию Пугачевой на теракт в "Крокусе"

Своим мнением поделилась актриса Лариса Лужина

Террористическая атака беспощадных головорезов на подмосковный развлекательный комплекс "Крокус Сити Холл" до глубины души поразила всех жителей нашей страны. Вместе с простыми россиянами скорбят и знаменитости. Но не все. Экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева повела себя неоднозначно. Впрочем, ее действиям нашлось объяснение.



Как известно, сразу же после страшных событий многие артисты начали публично выражать соболезнования, жертвовать в фонд пострадавших денежные средства, записывать музыкальные композиции в памяти о погибших. Алла Борисовна в первые дни и словом не обмолвилась о страшной трагедии, хотя частенько комментирует важные события в социальных сетях.

Только спустя почти неделю знаменитость опубликовала пост, в котором подчеркнула, что "скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях". Народная артистка РСФСР Лариса Лужина считает, что даже такая запоздалая реакция говорит о том, что у Аллы Борисовны еще сохранились человеческие качества. Несмотря на потоки негатива со стороны Пугачевой, она все же не смогла проигнорировать трагедию, хотя долго молчала.

"Любое горе – это горе для всех. Даже для плохого человека, если у него есть душа и сердце", – поделилась своим мнением о Пугачевой Лужина.

К слову, ранее появилась информация, что Алла Пугачева сразу пришла на помощь пострадавшим, однако решила это не афишировать.