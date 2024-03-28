Пугачева решила помочь россиянам после теракта в "Крокусе"

Артистка предпочла сделать это без лишних слов

Алла Пугачева, которая подверглась массовой общественной критике за молчание по поводу теракта в "Крокусе", как оказалось, на самом деле в первые дни стала оказывать помощь россиянам, но предпочла об этом не распространяться. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

Он утверждает, что Примадонна задействовала собственный фонд, чтобы нанять лучших психологов, которые стали работать с семьями жертв. Сейчас они проводят терапию и помогают всем нуждающимся пережить ужасное горе.

Марков призвал всех не видеть плохое там, где его на самом деле нет – если Пугачева не стала делать заявления о теракте в публичном пространстве, это не значит, что она не испытывала скорбь по этому поводу. Вероятно, каждый проживает плохие новости по-своему, и после известий о "Крокусе" артистка приняла решение действовать, а не разглагольствовать.

В извинениях Пугачевой перед Манижей политолог тоже не видит ничего плохого – таджикам сейчас и правда страшно находиться в России. И российские власти просят народ не вымещать свою боль на невинных людях.

"Так что Пугачева наконец начала что то делать по рекомендации российских властей. Не время ее ругать", – подытожил Марков.

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