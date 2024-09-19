Как вернуть страстный секс в долгих отношениях

Как вернуть страстный секс в долгих отношениях
Фото: www.unsplash.com
Иногда чувства притупляются

Желание вернуть страстный секс в долгие отношения – задача, с которой сталкиваются многие пары. Со временем привычка и повседневная рутина могут ослабить накал страстей, но специалисты утверждают, что есть несколько способов вернуть искру в сексуальную жизнь.

Откровенное общение

Откровенные разговоры с партнером о своих желаниях и фантазиях могут открыть новые грани в отношениях. Важно не бояться обсуждать свои интимные потребности и стремиться к тому, чтобы оба партнера чувствовали себя комфортно и открыто, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Эксперименты

Попробуйте что-то новое в интимной жизни: от смены обстановки до использования специальных аксессуаров. Это поможет избавиться от рутины и добавить новизны в сексуальные отношения. Важно быть открытыми к новым идеям, но при этом учитывать желания и границы друг друга.

Время для двоих

Совместные романтические ужины, прогулки и поездки без детей или бытовых забот помогут восстановить эмоциональную близость, что напрямую влияет на физическое притяжение.

Физический контакт вне спальни

Объятия, поцелуи и прикосновения в повседневной жизни помогают поддерживать связь между партнерами.

Сексуальная жизнь может стать вновь страстной и яркой, если пара готова работать над этим вместе, поддерживая друг друга и проявляя внимание.

К слову, ранее эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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