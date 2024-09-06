Эскортница пожаловалась на печальный секс-тренд среди клиентов

Девушка в замешательстве от происходящего

Профессиональная жрица любви из Австралии Мики Дэниелс поделилась неожиданными подробностями своей работы. По ее словам, в последнее время начал прослеживаться печальный секс-тренд среди мужчин.

Оказывается, большая часть клиентов вовсе не стремится к интимной близости. Многие мужчины обращаются к ней с целью просто приятно провести время. Как утверждает путана, клиенты часто боятся быть собой даже с супругами или возлюбленными, и именно поэтому они ищут иного общения.

Многие мужчины, по словам Мики, просто хотят поговорить или получить заботу, которая им недоступна в повседневной жизни. Некоторые ищут того, кто "нянчился бы с ними", другие просят массаж или простые действия, создающие комфорт. Один из клиентов, например, попросил ее лишь подносить ему напитки, при этом она должна была находиться в нижнем белье.

Жрица любви также рассказала, что ее услуги стоят 1,3 тысячи австралийских долларов, что эквивалентно около 80 тысячам рублей. По ее мнению, этот вид деятельности имеет гораздо больше психологических и эмоциональных аспектов, чем может показаться на первый взгляд. Она подчеркивает, что ее работа зачастую включает в себя помощь в создании атмосферы расслабления и принятия, а не только интимные услуги, как думают многие.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин.