Эскортница пожаловалась на печальный секс-тренд среди клиентов

Эскортница пожаловалась на печальный секс-тренд среди клиентов
Фото: www.unsplash.com
Девушка в замешательстве от происходящего

Профессиональная жрица любви из Австралии Мики Дэниелс поделилась неожиданными подробностями своей работы. По ее словам, в последнее время начал прослеживаться печальный секс-тренд среди мужчин.

Оказывается, большая часть клиентов вовсе не стремится к интимной близости. Многие мужчины обращаются к ней с целью просто приятно провести время. Как утверждает путана, клиенты часто боятся быть собой даже с супругами или возлюбленными, и именно поэтому они ищут иного общения.

Многие мужчины, по словам Мики, просто хотят поговорить или получить заботу, которая им недоступна в повседневной жизни. Некоторые ищут того, кто "нянчился бы с ними", другие просят массаж или простые действия, создающие комфорт. Один из клиентов, например, попросил ее лишь подносить ему напитки, при этом она должна была находиться в нижнем белье.

Жрица любви также рассказала, что ее услуги стоят 1,3 тысячи австралийских долларов, что эквивалентно около 80 тысячам рублей. По ее мнению, этот вид деятельности имеет гораздо больше психологических и эмоциональных аспектов, чем может показаться на первый взгляд. Она подчеркивает, что ее работа зачастую включает в себя помощь в создании атмосферы расслабления и принятия, а не только интимные услуги, как думают многие.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин.

Источник: News.com.au ✓ Надежный источник
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