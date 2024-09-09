Популярная секс-игра оказалась опасной для здоровья

Эксперты бьют тревогу

Многие пары стараются разнообразить свою интимную жизнь и готовы на эксперименты. Однако всегда нужно следовать здравому смыслу: например, набирающая популярность секс-игра оказалась опасной для здоровья, о чем сообщают сексолог Джиджи Энгл и терапевт Сюзанна Уайли.



Медики предупреждают об опасностях эротической практики, связанной с удержанием мочи для усиления оргазма. Некоторые люди утверждают, что испытывают более интенсивные ощущения при полном мочевом пузыре, так как он давит на вагинальный и клиторальный комплекс, усиливая стимуляцию. Однако, эксперты отмечают, что такое поведение может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Постоянное задерживание мочеиспускания негативно влияет на мочевой пузырь. Врачи объясняют, что регулярное растяжение пузыря может привести к ослаблению его мышц, что со временем может вызвать хронические проблемы, такие как недержание мочи или инфекции мочевыводящих путей.

Кроме того, практикуя задерживание мочи во время сексуальной активности, люди могут повысить риск развития инфекций, таких как цистит. При длительном удержании мочи бактерии могут размножаться в мочевом пузыре, вызывая воспаление и инфекционные процессы.

Врачи настоятельно рекомендуют избегать подобных экспериментов с полным мочевым пузырем и помнить о том, что здоровая сексуальная активность не должна наносить вред организму. Интенсивные ощущения во время секса можно достичь без риска для здоровья, используя безопасные методы стимуляции и заботясь о своем теле.

К слову, ранее были названы лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин.