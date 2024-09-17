Порномодель раскрыла провальную ошибку мужчин в отношениях с женщинами

Порномодель раскрыла провальную ошибку мужчин в отношениях с женщинами
Фото: www.unsplash.com
Девушка поделилась своим опытом

32-летняя модель OnlyFans Алисия Дэвис поделилась своим мнением о том, что мешает мужчинам строить успешные отношения с женщинами. По ее словам, одна из самых распространенных и провальных ошибок заключается в неправильном балансе между уверенностью и застенчивостью.

Порномодель отметила, что многие мужчины либо слишком самоуверенны, что делает их поведение высокомерным, либо, наоборот, настолько застенчивы, что не могут поддерживать интересную беседу. В обоих случаях это негативно сказывается на общении с женщинами и может разрушить начавшиеся отношения.

Мужчины часто думают, что если они будут слишком уверенными, это понравится женщинам, отмечает модель. Но иногда это превращается в высокомерие, и женщинам становится некомфортно. С другой стороны, если мужчина слишком робок, он не может открыто общаться и оставаться собой, что тоже не приводит к хорошим результатам, рассуждает интернет-звезда.

Алисия подчеркнула важность нахождения золотой середины: мужчина должен быть уверенным в себе, но при этом уметь проявлять внимание и слушать женщину. Способность поддерживать беседу и показывать искренний интерес к собеседнице, по ее мнению, – ключевой момент, который помогает построить доверительные и крепкие отношения.

К слову, ранее эскортница рассказала о печальном секс-тренде среди клиентов.

Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский отреагировал на жесткий удар Китая по Украине

Он утверждает, что у Киева есть способ исправить ситуацию

Киев объяснил, зачем хочет круто испортить жизнь россиянам

Украинские власти дали разъяснения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей