В Санкт-Петербурге мужчина скончался после укуса незнакомца

Укус незнакомца убил мужчину: жуткая история произошла в Петербурге
Картинка: сгенерировано ИИ
Никто не рассчитывал на такой трагический исход

В Северной столице произошел трагический инцидент, завершившийся гибелью 51-летнего мужчины. Все началось с того, что гражданин шел мимо детсада и стал свидетелем действий прохожего, которые ему показались неприемлемыми. В ответ на это он показал нарушителю средний палец. Однако реакция оказалась неожиданной и агрессивной – прохожий вцепился зубами в руку петербуржца.

На первый взгляд, повреждение не казалось серьезным, и пострадавший решил не обращаться к медикам, полагая, что травма заживет сама собой. Однако через 12 дней его состояние ухудшилось, и несчастный был вынужден обратиться в больницу. Доктора выявили некротизирующую инфекцию и острое воспаление, которое распространилось на правую конечность.

Пациент был немедленно госпитализирован и отправлен на операцию, однако спасти его не удалось – мужчина скончался на операционном столе. Вероятной причиной смерти стало стремительное развитие инфекции, которая оказалась слишком опасной и разрушительной для организма.

Этот случай вызвал резонанс в обществе, так как столь обычный конфликт обернулся трагедией. В настоящее время ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

К слову, ранее женщина выпила два литра воды и неожиданно умерла.

Источник: Telegram-канал Mash на Мойке ✓ Надежный источник
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