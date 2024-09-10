Умерла знаменитая советская актриса Марина Полицеймако

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10 сентября 2024 года на 87-м году ушла из жизни старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Блистательная комедийная актриса оставила значительный след в театральном искусстве России. Ей было 86 лет.
Марина Полицеймако долгие годы работала в культовом московском культурном заведении, где ее талант был отмечен зрителями и коллегами. Ее роли в комедийных постановках всегда вызывали бурные аплодисменты и улыбки. Актриса обладала уникальной харизмой и неподражаемым стилем, который делал ее роли по-настоящему яркими и запоминающимися.
Ныне покойная знаменитость была замужем за легендарным актером Семеном Фарадой. Когда он тяжело заболел и перенес инсульт, верная жена проявила невероятную самоотверженность, заботясь о муже до самого его последнего дня. Она беззаветно ухаживала за любимым супругом, делая все возможное, чтобы продлить его жизнь. В итоге она пережила дорогого сердцу человека на 15 лет. Актриса останется в памяти многих поколений как символ преданности своему делу и близким.
К слову, ранее стало известно о смерти легендарного телеведущего Александра Маслякова.
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