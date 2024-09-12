Умерла звезда сериала "Мисс Марпл" Кеннет Коуп

Актер прославился ролями в легендарных телесериалах

Ушел из жизни известный английский актер Кеннет Коуп. На момент смерти любимцу публики было 93 года. Российскому зрителю он запомнился своими яркими ролями в легендарных детективных сериалах "Мисс Марпл" и "Чисто английское убийство".



Кеннет Коуп скончался вчера, 11 сентября, во сне, находясь в окружении своей семьи и жены в родном Ливерпуле. Причину смерти не сообщили, но известно, что последние годы актер спокойно доживал свою жизнь рядом с близкими людьми, находясь вдали от публичности.

Кеннет Коуп был уважаемым актером как в Великобритании, так и за ее пределами. Его карьера длилась несколько десятилетий, а участие в таких значимых проектах как "Мисс Марпл" и "Чисто английское убийство" сделало его любимцем не только британской, но и международной аудитории. Он был известен своим умением привносить особый шарм в роли, придавая своим персонажам глубину и тонкий английский юмор.

Новость о его смерти вызвала волну соболезнований среди коллег, поклонников и деятелей кино. Многие вспоминают его как талантливого артиста, который оставил значительный след в британском телевидении и культуре.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой спортсменки, несчастную девушку облили бензином и сожгли.