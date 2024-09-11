Россияне массово скупают лекарства для лечения легких

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За последние полгода резко вырос спрос на небулайзеры – их стали покупать на 30% чаще, чем в прошлом году. Также на почти 50% выросли продажи препаратов от респираторных болезней в денежном выражении и на 20% в количественном. Эксперты объясняют это ростом заболеваемости коронавирусом, а также изменения в назначениях от врачей при лечении болезней.
Больше всего покупают препараты на основе будесонида, который используют при астме и других болезнях легких. Увеличение продаж небулайзеров аналитики объясняют тем, что растет объем реализации препаратов, для которых требуется подобный аппарат.
Помимо продолжением циркуляции ковида в популяции, увеличилось число пациентов с аллергиями. Также увеличение спроса может быть связано с отказом людей от вакцинации против коклюша. Несмотря на общую статистику к снижению случаев блезни, в некоторых регионах России показатель заболеваемости вырос на 5000%.
Дополнительный аспект, влияющий на покупательское поведение, активное увлечение электронными сигаретами.
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