Полина Гагарина рассказала, как следит за фигурой

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Известная российская певица Полина Гагарина поражает публику не только своими выдающимися вокальными данными, но и цветущим внешним видом. Гагарина очень внимательно следит за своей фигурой – на ее теле нет и грамма лишнего веса.
Артистка решила поделиться с многочисленными поклонниками секретом своей красоты. Оказалось, что все дело в дисциплине. Знаменитость пояснила, что является очень ответственным человеком и строго придерживается выбранных приоритетов.
Полина Гагарина остается молодой и красивой, так как у нее нет вредных привычек, также певица очень внимательно следит за своим питанием, много занимается спортом и в целом ведет здоровый образ жизни. Такой подход позволяет ей сиять и радовать окружающих своей красотой.
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