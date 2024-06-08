Полина Гагарина рассказала, как следит за фигурой

Певица выглядит, как хрупкая юная девушка

Известная российская певица Полина Гагарина поражает публику не только своими выдающимися вокальными данными, но и цветущим внешним видом. Гагарина очень внимательно следит за своей фигурой – на ее теле нет и грамма лишнего веса.



Артистка решила поделиться с многочисленными поклонниками секретом своей красоты. Оказалось, что все дело в дисциплине. Знаменитость пояснила, что является очень ответственным человеком и строго придерживается выбранных приоритетов.

Полина Гагарина остается молодой и красивой, так как у нее нет вредных привычек, также певица очень внимательно следит за своим питанием, много занимается спортом и в целом ведет здоровый образ жизни. Такой подход позволяет ей сиять и радовать окружающих своей красотой.