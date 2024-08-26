Химик рассказал об опасных веществах в стиральных порошках

Дешевые средства лучше не покупать

Несмотря на прохождение массы процедур проверок и сертифицирований, современные стиральные порошки не всегда отвечают всем требованиям безопасности. Химик Андрей Дорохов рассказал, какие вещества в составе являются опасными и почему не стоит покупать такие средства.

Самыми популярными из них являются поверхностно-активные вещества, или ПАВы. Они вызывают раздражение кожи. Чаще всего компонент можно найти в дешевых стиральных порошках.

Далее идут отбеливатели – особенно опасные те, которые содержат хлор. Они способны приводить не только к раздражению, но даже ожогам кожи.

Негативно влияют на слизистые фосфаты. Синтетические ароматизаторы с фталатами нередко являются виновниками возникновения аллергии.

Эксперт посоветовал при подборе стирального порошка смотреть не только на состав, но и на формат.

"Жидкие средства для стирки обычно менее агрессивны по составу, чем порошковые, и лучше выполаскиваются из тканей, что снижает риск контакта с раздражающими веществами", – поделился он.

