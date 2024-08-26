Химик рассказал об опасных веществах в стиральных порошках

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Несмотря на прохождение массы процедур проверок и сертифицирований, современные стиральные порошки не всегда отвечают всем требованиям безопасности. Химик Андрей Дорохов рассказал, какие вещества в составе являются опасными и почему не стоит покупать такие средства.
Самыми популярными из них являются поверхностно-активные вещества, или ПАВы. Они вызывают раздражение кожи. Чаще всего компонент можно найти в дешевых стиральных порошках.
Далее идут отбеливатели – особенно опасные те, которые содержат хлор. Они способны приводить не только к раздражению, но даже ожогам кожи.
Негативно влияют на слизистые фосфаты. Синтетические ароматизаторы с фталатами нередко являются виновниками возникновения аллергии.
Эксперт посоветовал при подборе стирального порошка смотреть не только на состав, но и на формат.
"Жидкие средства для стирки обычно менее агрессивны по составу, чем порошковые, и лучше выполаскиваются из тканей, что снижает риск контакта с раздражающими веществами", – поделился он.
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