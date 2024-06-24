Есть 20 граммов в день: назван любимый продукт долгожителей

В любом вопросе главное – умеренность

Каждый человек хочет прожить долгую, счастливую и наполненную приятными событиями жизнь. Крайне важным аспектом в этом вопросе является питание. Правильный подход к организации ежедневного меню поможет укрепить организм и продлить жизнь. Эксперты назвали один из любимых продуктов долгожителей.



Многие удивятся, но речь идет о сале. Это лакомство содержит много полезных компонентов и богато разнообразными жирами, которые необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности. Главная задача при употреблении сала – не переборщить. Его можно есть в строго ограниченных количествах, около 20 граммов в день.

Регулярное умеренное употребление сала помогает бороться с "плохим" холестерином, способствует очистке сосудов, а также улучшает мозговую деятельность. Кроме того, этот продукт обеспечивает чувство сытости на долгое время, а значит, помогает не переедать.