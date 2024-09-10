Секс-коуч назвала необычный способ разжечь угасшую страсть

Вернуть огонь в отношения не всегда легко

Секс-коуч Джорджия Грейс убеждена, что сохранение дистанции между партнерами – это один из ключевых факторов, который помогает поддерживать страсть в отношениях, особенно если она начинает угасать. Как известно, гармоничная интимная связь – залог счастливой и здоровой жизни. К сожалению, иногда люди начинают надоедать друг другу и тяга пропадает.



В своей практике эксперт по половым отношениям делится советами о том, как физическая и эмоциональная дистанция могут принести новые ощущения и эмоции в сексуальную жизнь пары.

Один из ее главных советов – проводить время по отдельности. Например, партнеры могут находиться в разных комнатах весь день, занимаясь своими делами. Это дает возможность каждому сосредоточиться на себе, своих интересах и желаниях. Такое время в одиночестве помогает сохранить пространство для личных переживаний, что в дальнейшем позитивно сказывается на отношениях, а также усиливает желание сблизиться.

Другой подход – регулярные перерывы в совместном досуге. Партнеры могут развлекаться и проводить отпуск по отдельности. Это создает эффект новизны в отношениях, так как влюбленные не погружаются в привычную рутину совместного быта, а сохраняют элемент неизвестности. Возвращаясь друг к другу после разлуки, они чувствуют обновление в отношениях и больше стремятся к физической и эмоциональной близости.

Еще один необычный способ, предложенный секс-коучем, – это полный отказ от прикосновений в течение дня. Такой метод дает партнерам возможность сосредоточиться на своих чувствах и усилить напряжение, которое создает возбуждение. В конце дня желание прикоснуться друг к другу будет сильнее, что может привести к более ярким интимным моментам.

К слову, ранее стало известно, что одна популярная секс-игра крайне опасна для здоровья.