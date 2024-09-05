Жуткая находка в подвале дома заставила людей дрожать от страха - фото

Жуткая находка в подвале дома заставила людей дрожать от страха - фото
Картинка: сгенерировано ИИ
Ужас охватил многих

Жуткий предмет, обнаруженный в подвале нового жилища, вызвал волну обсуждений и страха среди пользователей виртуального пространства. На популярной интернет-площадке пользовательница поделилась историей о том, как она и ее избранник сделали странное и пугающее открытие в доме, который парень недавно купил.

В посте она рассказала, что во время осмотра подвала они обнаружили странный предмет – нечто, напоминающее бюст человека. Оказалось, что это маска для лучевой терапии. Эта находка мгновенно привлекла внимание пользователей, а некоторые комментаторы признались, что она заставила их буквально задрожать от страха.

Маска оказалась вещью мужчины, который жил в доме до нового владельца. Как выяснилось, предыдущий хозяин страдал от рака и проходил курс лучевой терапии. К сожалению, мужчина умер, а маска, используемая для фиксации головы во время процедур, была оставлена в подвале. Пугающий вид этого предмета, а также его связь с болезнью и смертью вызвали у пользователей Сети тревогу и глубокие переживания.

Фото: Reddit

"Мысль о том, что этот мужчина умер, но его лицо находится в подвале, вызывает у меня нервную дрожь", "Чем дальше отодвигать экран, тем отчетливее вижу лицо", "Вот это уже чертовски жутко", – пишут перепуганные люди.

К слову, ранее стало известно о странной смерти женщины, которая выпила два литра воды.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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