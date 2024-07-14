Женщина похудела на 51 килограмм из-за обиды на врача

Она полностью поменяла свой образ жизни

Британка Келли Каутра долгое время боролась с лишним весом. Она находилась под наблюдением у врача, и в один из приемов после неудачной попытки похудеть он задал ей обидный вопрос – в ответ дама вскоре скинула 51 килограмм.

Доктор поинтересовался, если он закроет пациентку в камере на год без еды, сможет ли она тогда наконец похудеть. Такое заявление он сделал в ответ на просьбу об операции по уменьшению желудка. Для 43-летней женщины вопрос стал настоящим ударом, после которого она пересмотрела свой образ жизни.

"Я была в шоке. Это было так пренебрежительно и бесполезно. Я вышла, чувствуя себя полностью опустошенной. Но этот момент также зажег во мне огонь. Я хотела доказать ему, что он неправ, показать, что у меня есть сила и решимость достичь своих целей на своих условиях", – рассказала Келли.

В итоге британка все же сделала себе резекцию желудка, но уже за границей, поскольку в других странах ЕС это стоит гораздо дешевле, чем в ее родной стране.

Сейчас женщина весит почти 58 килограммов. Всего ей удалось избавиться от 51 кг с момента операции. Если до этого она позволяла себе съесть чипсы, сэндвичи, газировку каждый день, то сейчас от этого полностью отказалась. Теперь ее рацион составляют полезные продукты: супы, запеченая рыба и другие продукты. Но также она существенно сократила размеры своих порций.

Каутра призналась, что невероятно счастлива оказаться в новом теле, а ее пример вдохновляет знакомых тоже двигаться к здоровому и стройному телу.

