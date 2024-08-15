Какие действия женщин в постели вызывают отвращение у мужчин

Представители сильного пола подняли важный вопрос

Гармоничные сексуальные отношения – залог счастливого союза. К сожалению, многие люди стесняются обсуждать со своей второй половинкой моменты, касающиеся любовных утех. При этом в социальных сетях мужчины и женщины чаще бывают значительно более откровенными. Так, представители сильной половины человечества рассказали о действиях девушек в постели, которые вызывают у них отвращение и отбивают желание близости.

В первую очередь, многие жалуются на то, что девушки плохо справляются с прикосновениями руками к половому органу. Мужчины отмечают, что их партнерши часто дергают "агрегат" в разные стороны с неподходящей скоростью, что причиняет боль, а не удовольствие.

Также мужчинам не нравится непоследовательность в поведении девушек. Многие говорят "нет", но при этом рассчитывают, что их партнер продолжит действовать даже более решительно. Парням такое не нравится, они не хотят угадывать, прозвучал ли настоящий отказ, или девушка просто играет в недотрогу.

К слову, ранее 33-летняя девственница назвала неожиданную причину решения сохранить невинность. Откровения женщины вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.