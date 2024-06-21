Глава Союза дачников Подмосковья рассказал о способах спасти посадки от ливня

О защите растений лучше задуматься заранее

Проливные дожди, с которыми столкнулись садоводы Центральной России, могут плохо сказаться на посадках. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как можно нивелировать негативный эффект от такого обилия осадков.

В первую очередь следует заняться оптимизацией дренажной системы – это поможет справиться с застоями воды. Если таковой не имеется, то есть другой вариант – приподнятые грядки, чтобы защитить корневую систему.

Также эксперт посоветоваль мульчировать почву с использованием соломы, опилок или коровьего навоза.

"Это помогает контролировать уровень влаги и защищает культуры от прямого контакта с водой, предотвращает эрозию почвы", – отметил Чаплин.

Еще одна особенность – густые растения удерживают много влаги. Поэтому о своевременной обрезке тоже не стоит забывать, как и о прореживании посадок. В противном случае влага будет удерживаться сильнее, а это может привести к развитию грибка.

Эксперт советует дачникам задуматься о специальных укрытиях, которые помогут защитить растения от обильных дождей. Для этого отлично подойдут пленка или агрволокно, которые пропускают воздух и свет, но не воду.

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