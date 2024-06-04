Как только появилось пять листков на томатах – обязательно вносим эту подкормку

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Правильная и своевременная подкормка садовых культур является целой наукой. Если сделать все правильно, то можно получить отменный урожай. Особенно трепетными в этом отношении являются помидоры, которые требуют серьезного внимания со стороны садовода.
После высадки рассады в почву подкормка имеет очень большое значение, поскольку напрямую будет влиять на качество завязи, а следовательно и будущего вкуса и размера плодов. Нужно вносить удобрения для томатов как только на кусте появится пятый по счету лист. Для этого готовим раствор коровяка в соотношении 0,5 л на 10 л воды.
Как только начнется цветение, то добавляем калийнофосфорные удобрения и настой золы. А как только начался рост помидоров, то обязательно вливаем корневуб подкормку с калием и фосфором. И у тогда вырастет вкусный и очень хороший урожай, который непременно порадует не только вас, но всех членов семьи.
Ранее "Утро.ру" делилось трюком, благодаря которому на огороде рекордно вырастет урожай огурцов.
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