Биолог Ляпина рассказала, при каких недугах нельзя работать на огороде

Каким людям категорически запрещено работать на даче
Фото: unsplash.com
Есть несколько особо опасных для садоводов болезней

Люди старшего поколения с годами начинают понимать всю прелесть садовых работ. Они приносят им невероятное удовлетворение, особенно когда результат получается выдающийся. Однако работать в огороде можно далеко не всем. Биолог Ирина Ляпина перечислила недуги, при которых эту деятельность нужно либо ограничить, либо исключить вовсе.

Первыми в списке идут люди с болезнями сердца, гипертонией. При фичической нагрузке эти болезни обостряются, особенно если приходится работать на открытом солнце, в жару. 

Садоводство лучше ограничить, если имеется остеопороз, грыжа и другие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Также лучше не заниматься подобной деятельностью, если есть аллергия на пыльцу или плесень, поскольку все это встречается в огороде. Если у человека есть астма или хронический бронхит, то эти компоненты тоже могут спровоцировать большие проблемы с дыханием. 

Источник: Известия

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