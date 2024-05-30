Биолог Ляпина рассказала, при каких недугах нельзя работать на огороде

Есть несколько особо опасных для садоводов болезней

Люди старшего поколения с годами начинают понимать всю прелесть садовых работ. Они приносят им невероятное удовлетворение, особенно когда результат получается выдающийся. Однако работать в огороде можно далеко не всем. Биолог Ирина Ляпина перечислила недуги, при которых эту деятельность нужно либо ограничить, либо исключить вовсе.

Первыми в списке идут люди с болезнями сердца, гипертонией. При фичической нагрузке эти болезни обостряются, особенно если приходится работать на открытом солнце, в жару.

Садоводство лучше ограничить, если имеется остеопороз, грыжа и другие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Также лучше не заниматься подобной деятельностью, если есть аллергия на пыльцу или плесень, поскольку все это встречается в огороде. Если у человека есть астма или хронический бронхит, то эти компоненты тоже могут спровоцировать большие проблемы с дыханием.