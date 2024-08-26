Как правильно сушить чеснок: советы по хранению урожая

Как правильно сушить чеснок: советы по хранению урожая
Фото: www.unsplash.com
Важно не только собрать, но и сохранить дары огорода

Сушка чеснока – важный этап после сбора урожая, который помогает сохранить его на длительное время. Правильная сушка позволяет чесноку сохранять свои вкусовые качества и полезные свойства. Вот несколько советов, как правильно сушить чеснок.

1. Подготовка к сушке: После того как чеснок был выкопан, аккуратно очистите его от земли, стараясь не повредить луковицы. Не мойте чеснок перед сушкой – избыточная влага может привести к загниванию.

2. Выбор места для сушки: Чеснок лучше всего сушить в хорошо проветриваемом, сухом и теплом месте. Это может быть чердак, сарай или любое другое помещение, где нет прямого солнечного света и влаги. Подвесьте чеснок пучками или разложите его на сетке для равномерной циркуляции воздуха.

3. Продолжительность сушки: Сушка чеснока обычно занимает 2-4 недели. Луковицы должны полностью высохнуть, а листья и стебли – стать хрустящими.

4. Хранение: После сушки обрежьте корни и стебли, оставив около 5 см, или заплетите чеснок в косы для хранения. Хранить его лучше всего в прохладном, сухом месте.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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