Всегда посыпаем смородину содой весной - получаем удвоенный урожай

Всегда посыпаем смородину содой весной - получаем удвоенный урожай
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеТри фатальные ошибки могут привести к потере урожая помидоров
Средство является очень полезным в уходе за кустами

Весной начинается один из самых продуктивных периодов для дачников. Начинают цвести растения, плодовые деревья, и самое важное в этот момент – обеспечить им достаточное питание и уход, чтобы получить хороший урожай. Особенное внимание требуется кустам смородины, утверждает агроном Анастасия Коврижных.

В это время нужно всегда посыпать смородину пищевой содой. Она помогает нормализовать pH-уровень почвы, убрать лишнюю кислость. Для этого надо добавить вокруг лунки пять столовых ложек на один квадратный метр.

Затем можно подкармливать смородину с помощью соды. Для этого требуется смешать 100 граммов средства с аналогичным объемом сухих дрожжей. Все это идет примерно на половину ведра. Состав должен постоять сутки, после чего в него доливается вода до конца – этим и следует поливать кусты. 

Если смешать четыре столовых ложки соды, одну растительного масла и один литр воды, то получится отличное средство от болезней. Обрабатывать им нужно примерно раз-два в неделю.

Когда смородина будет регулярно получать должный уход, то она начнет активно плодоносить – благодаря этому можно получить даже удвоенный урожай.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какой сорняк нужно оставить в огороде, чтобы выросла урожайность.

Источник: БелНовости
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей