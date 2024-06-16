Агроном Горбунова предупредила о нашествии тли и слизней после дождей

Всего есть четыре главные проблемы, к которым может привести обилие осадков

Пока садоводы радутся дождям в некоторых регионах страны, агрономы начинают бить тревогу – такие погодные условия не настолько хороши для растений, как кажется. Все дело в том, что они создают целый комплекс проблем, решить которые в короткие сроки не выйдет.

Специалист Елена Горбунова рассказала, что ликвидация сложностей из-за проливных дождей может затянуться даже до конца сезона. Первая трудность заключается в повышенном риске для растений подхватить грибок. На это будет сильно влиять влажность в почве. Вторая – вымывание полезных микроэлементов из земли. Если восполнить дефециты не получится, то это может привести к потере урожая.

"Третья серьезная проблема – корневая система растений, всех без исключения. Долгие дожди создают предпосылки для ее кислородного голодания", – говорит агроном.

По ее словам, ливни могут нарушить правильный воздухообмен и ухудшить состояние плодов. Также она отметила, что влажность всегда повышает активность тли и слизней, и к этому тоже следует быть готовыми.