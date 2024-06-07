Зачем поливать огород после дождя: ответ может удивить

Так делают только опытные садоводы

Многие дачники считают, что дождь – спасение от необходимости поливать огород. Однако это не так. Опытные агрономы уверяют, что даже в таком случае почву лучше увлажнять ради получения большого урожая.

Все дело в том, что после выпадения осадков грунт становится более мягким и лучше впитывает влагу. Это способствует лучшему проникновению воды и обеспечивает ее достаточный запас для питания растений.

При этом нужно быть внимательными и не переборщить с увлажнением. Для этого лучше всего ориентироваться на признаки дефицита влаги в почве. Поможет опредилить нехватку воды простой тест с палочкой – ее нужно максимально воткнуть в землю и вытащить. Если она осталась полностью сухой, то огород пора поливать.

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