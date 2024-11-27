Алтайские шаманы потребовали захоронить знаменитую мумию принцессы Укока

Во всем виноваты потревоженные останки принцессы

Шаманы из Алтая потребовали в кратчайшие сроки придать земле мумию, известную как принцесса Укока. По их словам, неспокойная душа девушки, чьи останки были найдены три десятилетия гназад, мстит за нарушение ее покоя. Они предупреждают, что будущий год может стать катастрофическим, если останки не окажутся в могиле.

В 1993 году эксперты по древностям исследовали курганы на плато Укок и нашли в одном из них ледяной саркофаг с мумифицированным телом молодой женщины, предположительно 28–30 лет. Тело было покрыто татуировками, а поза девушки напоминала позу спящего малыша. Эксперты определили, что она жила в VI–III веках до нашей эры и умерла от рака молочной железы.

Сразу после находки начались странности. На плато произошло мощное землетрясение, а вертолет, перевозивший останки, вынужденно сел в лесу из-за отказа двигателя. С тех пор многие связывают природные катаклизмы с "местью принцессы". Шаманы утверждают, что 2024 год, наполненный бедствиями, лишь предвестник более тяжелого 2025-го.

Местный эксперт по тонким материям и обрядам Вячеслав Челтуев рассказал, что дух девушки навещал его в виде сновидения, разговаривал на старокитайском и указывал на место обнаружения останков, называя его "грязным". Колдуны уверены, что душа умершей защищала их регион, но теперь ее покой нарушен.

Местные жители давно требуют вернуть мумию под землю, но она остается экспонатом Национального алтайского музея, доступным для просмотра только в дни новолуния. Шаманы готовы провести обряд захоронения и просят власти поддержать их.

К слову, ранее всплыло жуткое пророчество личного медиума Сталина.