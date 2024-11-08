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Раскрытое специалистами тайное предсказание личного экстрасенса Иосифа Сталина, Вольфа Мессинга, гласит, что судьба нашей страны определена на уровне высших сил и обещает ей великое будущее.
Согласно словам провидца, Россия должна стать одной из самых успешных и богатых держав мира, и развитие страны будет идти в ногу с мировыми изменениями. Наиболее заметный экономический и политический рост, как он предсказывал, ожидается в 21 веке благодаря сильному лидеру, который сумеет привести страну к процветанию.
Кроме того, медиум говорил о вечном противостоянии Москвы и Вашингтона, которое, несмотря на все разногласия, все де не приведет к Третьей мировой войне. Прорицатель был уверен, что страны останутся в состоянии напряженной конкуренции, но крупного вооруженного конфликта удастся избежать.
Однако, по его предсказанию, мир может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, который затронет не только Россию и США, но и другие страны. Это событие станет испытанием для многих держав и потребует значительных усилий для преодоления его последствий.
Предсказания Мессинга продолжают вызывать интерес, особенно в современных условиях, когда мировая экономика сталкивается с нестабильностью, а влияние России на международной арене становится все более значительным.
К слову, ранее индийский пророк предсказал массовое бегство из России.
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