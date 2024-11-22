Точный срок ядерной войны: жуткое пророчество православного старца

Точный срок ядерной войны: жуткое пророчество православного старца
Фото: www.unsplash.com
Цивилизацию ждет катастрофа

В информационном пространстве всплыло пророчество старца Лаврентия Черниговского о грядущей ядерной войне. Предсказатель, который скончался в 1950 году, назвал точный срок мировой катастрофы. Он был уверен, что страшная война с применением ядерного оружия продлится 3,5 года и приведет к гибели половины населения Земли.

По словам старца, Россия станет одним из ключевых участников конфликта с применением оружия массового поражения. Православный мудрец видел в своих пророчествах масштабный глобальный катаклизм, который приведет к уничтожению многих регионов планеты. Он упоминал, что война будет настолько разрушительной, что безопасные места останутся только в труднодоступных ущельях и отдаленных уголках земли.

Некоторые из происходящих событий в мире сегодня, по мнению исследователей его наследия, отражают предсказания старца. В своих пророчествах он говорил о том, что Россия окажется вовлечена в противостояние мирового масштаба.

Слова Лаврентия Черниговского вновь привлекают внимание на фоне текущих геополитических конфликтов, вызывая дискуссии о том, насколько его видения могут быть связаны с современной ситуацией. Историки и верующие продолжают изучать его наследие, чтобы понять, можно ли предотвратить такие разрушительные события или подготовиться к ним.

К слову, ранее индийский пророк предрек массовое бегство из России.

Источник: Дзен-канал Московского комсомольца ✓ Надежный источник
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