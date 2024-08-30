Человечество ждут новые испытания

Карпатский мольфар Михаил Нечай, известный своими пророчествами, сделал мрачное предсказание о будущем России, Украины и Европы. Согласно его словам, после полного краха Украина возродится, но станет частью империи. Он также предсказал, что ко второй трети XXI века в Европе разразится такая масштабная война, которая потрясет весь мир. Однако, несмотря на мрачные прогнозы, Нечай предсказал, что военные действия в конечном итоге прекратятся.



Пророчество мольфара (то есть, знахаря, провидца) также содержит жуткие предсказания для Украины. Нечай говорил о "вымирании" и предупреждал, что "родную землю продадут вместе с могилами", что символизирует глубокие социальные и культурные потрясения в стране. Эти слова наводят на мысли о возможных демографических и экономических кризисах, которые могут ожидать Украину в будущем.

Что касается России, Михаил Нечай предсказал для нее годы тяжелейших испытаний и бедствий. Однако, несмотря на эти трудности, Россия, по его словам, превратится в могучую державу, способную преодолеть все препятствия на своем пути. Этот прогноз говорит о том, что, несмотря на временные трудности, страна сможет занять важное место на мировой арене.

Европе же мольфар предрек раскол и хаос. Его предсказания указывают на возможные внутренние конфликты и нестабильность в европейских странах, что может привести к серьезным последствиям для всего континента.

К слову, ранее индийский провидец предсказал массовое бегство из России и обозначил сроки.