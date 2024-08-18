Пророчество Иоанна Кронштадтского о России начало сбываться

Пророчество Иоанна Кронштадтского о России начало сбываться
Иоанн Кронштадский. Фото: Alfred Fedecki / wikimedia.org

Настоятель Андреевского собора Иоанн Кронштадтский получил славу провидца при жизни. Незадолго до кончины он решил отдохнуть на скамейке, присел и ему пришло видение о будущем России. Многое из увиденного вселило в него страх.

Священник рассказывал, что он наблюдал кончину царя, как по всей стране разрушают церкви, начинают верить в атеизм. Все закончилось только после того, как к власти пришел воцерковленный лидер. 

Иоанн говорил, что видел несколько важных для России дат в своем видении. По его словам, особое значение имеют 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 года. И был в его предсказании еще один год, который принесет стране что-то особенное – 2024-ый. Однако было неизвестно, хорошее или плохое будущее стоит ждать.

Одно ясно точно – 2024 год окажется очень значимым для России и, вероятно, станет предвестником важного момента в ее истории.

Источник: ИА "Кулик"

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