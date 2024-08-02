Индийский провидец предсказал массовое бегство из России и обозначил сроки

Пророк славится на весь мир

В период перемен люди склонны обращаться к экспертам по тонким материям, чтобы хотя бы немного приоткрыть завесу тайны над пугающим будущим. Индийский пророк Пандит Сомнатх сделал неожиданное предсказание для нашей страны.

Пророк пользуется огромной популярностью у себя на родине и в других странах. Многие его предсказания в точности сбылись. Теперь провидец объявил о массовом бегстве людей из нашей страны, которое продлится до весны будущего года.

Сомнатх подчеркнул, что речь идет о слабых духом людях. Действительно, после известных событий зимы 2022 года немало людей сбежали за границу. Индийский пророк отметил, что люди продолжат покидать нашу страну вплоть до марта-апреля будущего года.

Именно эти месяцы станут периодом стабилизации ситуации в стране. Экономические показатели пойдут в рост, люди станут жить лучше, обстановка в целом станет более комфортной. Сильные духом россияне за несколько лет сумеют сделать из нашей страны сверхдержаву, добавил пророк.

К слову, ранее россиян поразил прогноз известного математика-пророка.