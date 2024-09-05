Сбылось пророчество Пригожина о ситуации в Минобороны РФ

Сбылось пророчество Пригожина о ситуации в Минобороны РФ
Евгений Пригожин. Кадр видео из соцсетей
Сотрудников ведомства массово ловят на хищениях и взятках

При жизни бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что все люди, которые разворовывают бюджет и наживаются на мобилизованных, будут сидеть в тюрьме. Подобное высказывание стало пророчеством для замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова и многих других служащих, пишет "Царьград".

Военного подозревают в получении взятки на 20 млн рублей. Следствие утверждает, что он был посредником в заключении договоров с Минобороны на поставку обмундирования. Всего контракт был рассчитан на сумму в 1,5 млрд рублей. Правонарушение Муминджанов совершил, когда занимал пост руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

"Получается, что контракты выиграли не выбранные, а проплаченные поставщики. Почему, спрашивается, они давали взятку? Заказчик, то есть Муминджанов, не оставил другого варианта?" – говорят источники в силовых структурах.

Осведомитель полагает, что генерала "сдали" сами подрядчики.

К подобным действиям в свое время призывал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он утверждал, что если есть люди, которые разворовывают бюджет, то их нужно немедленно сажать в тюрьму. В итоге задержание Муминджанова стало одним из многих, которые случились в Минобороны в последнее время.

Ранее правоохранители арестовали еще одного бывшего заместителя Шойгу – Павла Попова, которого подозревают в хищениях.

Источник: Царьград
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