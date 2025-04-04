Не потянет: врачи боятся делать пересадку сердца Кеосаяну

Операция может стать серьезным шоком для организма

Спустя три месяца новых подробностей о состоянии Тиграна Кеосаяна нет. По слухам, он до сих пор пребывает в коме из-за сердечных проблем. Врачи отмечают, что в подобных ситуациях всегда встает вопрос о трансплантации органа, однако с этим есть несколько сложностей.

Источники в больнице говорят, что сердце режиссера практически полностью истощено. Неизвестно, сколько оно сможет протянуть без искусственной поддержки. Кардиолог Юрий Серебрянский пояснил, что, вероятно, орган не может обеспечить достаточное кровобращение в организме, поэтому Кеосаяна могли подключить к ЭКМО.

"Если мозг сохранил свою жизнь, то может стоять вопрос о пересадке сердца. Если донора найдут, то орган пересадят. Врачи все силы и ресурсы бросают для того, чтобы спасти жизнь человека", – говорит медик.

Однако состояние комы осложняет возможность проведения операции, поскольку пациент может попросту не пережить вмешательство.

Тем не менее, кардиолог указал, что шансы на выздоровление Кеосаяна все же есть и не нужно отчаиваться. Даже после годовой комы люди могут прийти в себя и вернуться к жизни. Один пример Романа Костомарова это доказал.

Лечащий врач режиссера рассказал, что сейчас они делают все возможное ради спасения его жизни. И шанс на выход из комы действительно есть, но о сроках говорить пока рано. Маргарита Симоньян, в свою очередь, в эфире на ТВ призналась, что Беслан и происходящее с мужем стали самыми страшными испытаниями в ее жизни.

Ранее медики заявили, что в случае Кеосаяна и Паши Техника существует высокая вероятность смерти мозга.