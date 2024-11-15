Переехавшая из РФ Лазарева* назвала себя бездомной

Артистка пожаловалась на жизнь

Татьяна Лазарева*, некогда популярная у россиян ведущая и юмористка, неожиданно назвала себя бездомной. 58-летняя звезда комедийного жанра уже давно не живет в России. Знаменитость покинула страну после известных событий зимы 2022 года и обосновалась в Испании, где пытается наладить свою жизнь вдали от родины.

Однако, несмотря на переезд, артистка призналась, что не чувствует себя как дома в новой стране. По ее словам, настоящим домом для нее всегда оставались квартира и загородная резиденция в российской столице. Эти места были для нее символом уюта и стабильности. Сейчас же, находясь вдали от этих воспоминаний, комикесса ощущает себя чужой, даже несмотря на комфортные условия жизни в европейском государстве.

Звезда публично объявила, что считает себя бездомной, фактически бомжом, но не планирует возвращаться на родину. Она отметила, что была вынуждена оставить свое прошлое и забыть о прежней жизни, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

"Я как-то, знаете, вообще ничего своим домом не чувствую. У меня его нет", – пожаловалась беглянка.

К слову, ранее Лазарева* запричитала из-за гибели людей за границей.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации