"Это кошмар": сбежавшая Лазарева* пожаловалась на происходящее в Европе

Артистка поделилась подробностями массовго сбоя с электричеством

Юмористка Татьяна Лазарева* оказалась в числе тех, кого затронул европейский блэкаут. В результате произошедшего в Испании перестали работать магазины, метро, поезда, интернет, средства связи, нарушилось водоснабжение. По словам артистки, в стране произошел "микроапокалипсис".

Лазарева* рассказала, что случившееся помогло ей осознать, насколько сильно она зависит от электричества. Во время инцидента она вела разговор по видеосвязи, и после у нее не было возможности хоть как-то сообщить знакомым, что с ней все нормально.

"Сейчас у нас уже все включили. Все хорошо, но, конечно, это ощущение зависимости от всего… Это кошмар!" – поделилась она.

При этом знаменитость отметила, что пережитый опыт был довольно интересным, несмотря на отсутствие электричества, доступа в интернет и телефонной связи.

Напомним, блэкаут в Европе затронул не только Испанию, но также и Португалию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Андорру. Причина произошедшего до сих пор не установлена, а сведения о кибератаке не подтвердились.

Ранее Лазарева* отпустила ехидную шутку в отношении России.

* признана иноагентом по решению Минюста РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга