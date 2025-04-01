Юрист Соловьев оценил шансы Блиновской отправиться в зону СВО

"Королева марафонов" оказалась за решеткой

Отправка "инфоцыганки" Елены Блиновской на фронт не имеет никакого смысла, так как женщиной не может принести там пользу. С таким заявлением выступил известный российский юрист Иван Соловьев.

Эксперт высказался о неподтвержденной информации, появившейся 1 апреля, о том, что блогер Елена Блиновская якобы подписала контракт с Министерством обороны для участия в боях.

По его словам, подобная новость вызывает недоумение, ведь для службы в зоне боевого столкновения требуются конкретные навыки и специальности, которые действительно полезны армии. Юрист отметил, что, насколько ему известно, заключенная такими компетенциями не обладает.

Он пояснил, что на передовой востребованы медики, специалисты по связи, техобеспечению и другие профессии, которые реально необходимы в военных условиях. Блогеры, подчеркнул он, не входят в этот перечень. Соловьев выразил сомнение в том, что знания и опыт "королевы марафонов" могут быть хоть как-то применимы в рамках боевых задач.

Таким образом, резонансная новость больше похожа на первоапрельскую шутку, чем на факт, заслуживающий серьезного обсуждения.

К слову, ранее в Сети появилась информация о том, что за решеткой может содержаться двойник Блиновской из Читы.