Умер знаменитый советский артист Крыченков

Причину смерти знаменитости пока решили не раскрывать

Сегодня, 28 апреля, информационное пространство разорвали печальные новости о смерти очередного выдающегося советского культурного деятеля. Завершился земной путь заслуженного артиста нашей страны, звезды Театра Российской Армии Алексея Крыченкова. Любимцу публики было 83 года. Причину смерти знаменитости пока решили не раскрывать.

В родном культурном учреждении ныне покойной звезды подчеркнули, что он посвятил театральным подмосткам более шести десятилетий своей жизни. Его театральные и киноролики навсегда останутся в памяти зрителей, коллег и поклонников, став частью наследия российской культуры.

В 1960-х артист служил в составе актерской команды военнослужащих, а после завершения службы был приглашен в постоянную труппу Театра Российской Армии. Он активно участвовал в военно-шефской деятельности, выступал с концертами в частях армии и флота, а также в удаленных гарнизонах.

Театр выразил глубокие соболезнования семье и близким артиста. С конца 1950-х годов Крыченков активно снимался в кино и на телевидении, сыграл почти в 70 проектах. Среди них – легендарная кинолента "Девчата", где он исполнил роль лесоруба Алеши Великанова, эпизоды в "Следствие ведут ЗнаТоКи", а также роли в киножурналах "Фитиль" и "Ералаш" и во второй кинокартине "Антикиллер".

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, несчастный целый месяц перед кончиной пролежал без сознания.