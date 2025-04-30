Комик Галустян объявил о разводе с женой после 18 лет брака

Дело в Бузовой? Похорошевший Галустян объявил о разводе
Фото: соцсети
Артиста подозревали в изменах с соведущей

Юморист Михаил Галустян сообщил поклонникам, что разводится с супругой Викторией Штефанец. Вместе пара была около 18 лет. Как рассказал артист, решение разойтись было обоюдным.

"Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами", – сказал он.

По словам Галустяна, с супругой им удалось сохранить хорошие отношения, несмотря на рассторжение брака. Как передает женский журнал "Клео.ру", развод артиста произошел в прошлом году, сообщить о нем он решил только сейчас. 

Полгода назад Виктория нежно поздравляла супруга с 45-летием. Она признавалась ему в любви и желала долгих лет жизни, не давая никакого намека на возможный разлад в отношениях. Михаил, в свою очередь, посвящал супруге теплые слова в соцсетях и признавался, что скучает по ней во время рабочих поездок.

Тем не менее, слухи о возможных проблемах в браке Галустяна ходили давно. Особенно после неожиданного преображения телеведущего – ему удалось сбросить вес и набрать мышечную массу, из-за чего артист неожиданно похорошел. Также многие обращали внимание на то, что их с Бузовой связывают слишком близкие отношения, которые могли послужить причиной развода.

Источник: соцсети
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