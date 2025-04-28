"Были сложности": Волочкова сделала признание о свадьбе дочери

Знаменитость рассказала, что подарила молодоженам на торжество

Анастасия Волочкова высказалась о прошедшей свадьбе своей дочери Ариадны, которая сопровождалась громким скандалом из-за высказываний артистки о женихе и его родственниках. В беседе с женским журналом "Клео.ру" знаменитость объяснила, почему все же решила благословить наследницу на этот серьезный шаг.

"На каком-то этапе у меня с дочерью были не очень простые отношения, были сложности, и я этого не скрываю... Но в конце лета прошлого года Ариадна вдруг позвонила мне, и мы почти 40 минут говорили по телефону. Я помню, с какими эмоциями она делилась со мной своим счастьем – сказала мне, что нашла свою любовь раз и навсегда", – призналась артистка.

По ее словам, она не стала уговаривать дочь заключать брачный контракт и отказываться от замужества, чтобы не уподобляться собственной матери. Изначально Ариадна и ее жених не хотели играть громкую свадьбу, но тут пришлось настоять – это важное событие, и необъодимо сделать его публичным, поскольку девушка является по происхождению Волочковой. Ради матери невеста согласилась провести праздничный ужин в окружении журналистов.

Балерина рассказала, что на свадьбу сделала дочери дорогой подарок: она презентовала ей эксклюзивные браслет, ожерелье и серьги из жемчуга, вручила молодоженам икону святых покровителей семьи Петра и Февронии, дорогой свадебный торт и оплатила мероприятие.

Ранее мачеха жестко высказалась о поведении Волочковой накануне свадьбы Ариадны.