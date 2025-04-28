Леонардо Ди Каприо в панике из-за возможного расставания с молодой возлюбленной

Знаменитость пытается удержать модель, улучшая свою внешность

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо впервые в жизни опасается, что молодая возлюбленная Виктория Черетти может его бросить. В беседе со знакомыми он признался, что это доводит его до паники, поскольку ранее он расставался со всеми девушками и никто не уходил от него по своему желанию.

Эти отношения для артиста уже стали необычными, поскольку модели недавно исполнилось 26 лет, и расставания пары не случилось. Не так давно на пожаловалась, что ей надоело быть трофейной возлюбленной, поскольку из-за большой популярности Ди Каприо ее никто не воспринимает как отдельную личность.

"Очевидно, ее слова повлияли на Лео. Его никогда в жизни не бросали, и он не собирается позволить этому случиться сейчас", – говорит источник.

На фоне своих опасений Леонардо начал сильнее ухаживать за своим внешним видом. Артист покрасил волосы, брови, похудел, чтобы угодить своей девушке.

"Впервые он беспокоится, что она может его бросить, и он к этому не готов", – рассказали знакомые.