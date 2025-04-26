Сколько Ефремов будет жить в затворничестве, предположил психолог Ланг

Артист недавно вышел на свободу

Актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению, может на долгое время замкнуться в себе и вести уединенный образ жизни. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг, предположив, что период адаптации после заключения может затянуться на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

По мнению специалиста, замкнутость знаменитости и его отказ выходить из дома напрямую связаны с пережитой в колонии психологической травмой. Эксперт считает, что актер, испытав подобное, уже не сможет быть прежним, и ему потребуется немало времени, чтобы вновь адаптироваться к жизни на свободе. При этом он не исключил, что восстановление может затянуться на годы.

Он также пояснил, что сейчас Ефремов испытывает неловкость и внутреннее напряжение, а потому предпочитает оставаться дома. В целом, далеко не каждый способен после такого тяжелого опыта вновь начать свободно общаться с окружающими. Кроме того, психолог уверен, что сам артист осознает свои ошибки и, скорее всего, старается переосмыслить случившееся.