Волочкова заявила, что мать ей мстит за успех и славу

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Анастасия Волочкова откровенно рассказала о сложных отношениях с матерью, признавшись, что до сих пор не может простить ее. В свойственной ей эмоциональной манере танцовщица поделилась, что чувствует со стороны матери зависть и даже некое желание "отомстить" ей за карьерный успех, известность и внимание со стороны представителей сильной половины человечества.
По словам артистки, ее мать Тамара Антонова ранее неоднократно обращалась за деньгами к ухажерам дочери, несмотря на то, что сама дива в финансовой поддержке не нуждалась. Более того, родительница не только просила у мужчин звезды деньги, но и требовала часть доходов у самой дочери.
Несмотря на давние обиды и множество конфликтов, балерина продолжает поддерживать связь с матерью, хотя отношения между ними по-прежнему остаются несколько прохладными.
Противник готов решиться на крайние меры
О трагическом инциденте стало известно сегодня утром, 25 апреля