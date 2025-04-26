Волочкова заявила, что мать ей мстит за успех и славу

Отношения в звездном семействе далеки от идеальных

Анастасия Волочкова откровенно рассказала о сложных отношениях с матерью, признавшись, что до сих пор не может простить ее. В свойственной ей эмоциональной манере танцовщица поделилась, что чувствует со стороны матери зависть и даже некое желание "отомстить" ей за карьерный успех, известность и внимание со стороны представителей сильной половины человечества.

По словам артистки, ее мать Тамара Антонова ранее неоднократно обращалась за деньгами к ухажерам дочери, несмотря на то, что сама дива в финансовой поддержке не нуждалась. Более того, родительница не только просила у мужчин звезды деньги, но и требовала часть доходов у самой дочери.

Несмотря на давние обиды и множество конфликтов, балерина продолжает поддерживать связь с матерью, хотя отношения между ними по-прежнему остаются несколько прохладными.