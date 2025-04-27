Погребняк и Мамаева пожаловались на буллинг в интернете

Подруги удивлены негативной реакцией

Блогеры Мария Погребняк и Алана Мамаева пожаловались на волну негатива в интернете после очередного совета по похудению, который вызвал шквал критики. Девушки рассказали, что на просторах интернет-пространства их регулярно осуждают за образ жизни, однако в этот раз хейт, по их словам, был особенно странным.

Алана предложила подписчикам простой метод сбросить вес: по ее словам, если съесть на ночь два вареных белка, утром весы покажут минус 200–300 граммов. Она уверена, что это проверенный способ, и уточнила, что важно есть белки именно перед сном. Но вместо благодарности совет вызвал бурю возмущения. Пользователи соцсетей раскритиковали дам, обвинив их в пропаганде сомнительных методов похудения.

Алана рассказала, что не ожидала такой реакции. Девушка удивлена, что всего каких-то два яйца стали причиной лютой ненависти, это "поразило ее до глубины души".