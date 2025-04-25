Гузеева заявила о лжи Володиной про уход из "Давай поженимся!"

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Лариса Гузеева прокомментировала слова бывшей коллеги Василисы Володиной о том, что именно она приложила руку к окончательному уходу астролога из шоу "Давай поженимся!". Ранее эксперт утверждала, что хотела снова работать в проекте после пандемии, но актриса выставила ультиматум продюсерам, пригрозив уходом.
По словам звезды "Жестокого романса", долгое время она старалась игнорировать эту тему и не отвечать на публичные выпады Володиной, но в итоге решила себя не сдерживать. Во время совместной работы Гузеева очень положительно относилась к коллеге, старалась ее защищать, чем эксперт решила воспользоваться во время пандемии.
Спустя трое суток уговоров Василиса обратилась к актрисе с просьбой, чтобы та пошла к Эрнсту и убедила его показывать повторы вместо новых выпусков. Это стало для Гузеевой большим оскорблением, поскольку даже в самые тяжелые периоды своей жизни она не просила ни о каких поблажках.
Пандемия была действительно опасной, команда "Давай поженимся" даже потеряла оператора в этот период. Но никто из членов съемочной группы не требовал для себя особых условий, кроме Володиной, призналась она.
"Я вот все время думала: "Ты повела себя, как… Очень плохо по отношению к коллективу". Когда она рожала, ее ждали же. <…> Ну это как шкуры были во время войны. Одни артисты ездили на поле сражения поддержать солдат, а другие брали себе брони. Ей же слова никто не сказал. Зачем она стала ходить и давать интервью? Вот эти низкие, какие-то подлые", – заявила Гузеева.
Также артистку возмутили слова астролога, что все пошли снимать передачи из-за денег, а не зрителей, которые нуждались в поддержке. По словам Гузеевой, подобные заявления были отвратительными и подлыми, поскольку ими Володина унизила не только соведущих, но и более ста человек из съемочной команды.
Противник готов решиться на крайние меры