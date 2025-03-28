Волочкова расстроилась из-за возможного отказа дочери от ее фамилии

Блондинка очень ценит себя и свое имя

Скандально известная танцовщица Анастасия Волочкова активно занимается подготовкой к свадьбе своей любимой наследницы Ариадны и не скрывает, что этот этап вызывает у нее много эмоций.

Девятнадцатилетняя дочь известной балерины готовится выйти замуж за молодого человека, чья семья живет довольно скромно. Однако, по словам блондинки, материальное положение жениха ее совершенно не тревожит.

Гораздо больше артистку беспокоит другой момент – она призналась, что переживает из-за возможной смены фамилии дочери после свадьбы. По мнению балерины, фамилия Волочкова несет вес и известность, и было бы жаль, если Ариадна от нее откажется.

При этом, как именно поступит девушка и какую фамилию будет носить после замужества, пока не известно. Балерина откровенно призналась, что для нее это очень личный и волнительный момент.