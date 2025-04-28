Цыганова призвала украинку Анну Asti извиниться перед россиянами

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Певица Виктория Цыганова высказалась по поводу артистки украинского происхождения Анны Asti. Знаменитости не понравилось, какую позицию решила занять исполнительница в политическом плане и призвала ее извиниться перед россиянами.
Цыганова напомнила, что еще недавно у Анны не было никаких концертов в России, поскольку их отменяли общественники. Они были недовольны участием звезды в вечеринке Ивлеевой и ее отказом поддержать публично российский вектор в геополитике. Однако сейчас все забыли о своих претензиях по поводу ее персоны.
Виктория выразила мнение, что только этого Asti и выжидала. Она сперва отказывалась получать российский паспорт, пока ее не прижало – в противном случае зарабатывать в России ей было бы крайне сложно. После скандала с вечеринкой она уехала за границу на пару месяцев якобы на лечение, после чего вернулась как будто ничего не бывало.
"Идеальный пример "потребления Москалей", как выражается одна ее соотечественница", – написала артистка в соцсетях.
При этом Цыганова напомнила, что украинцы тоже Анну не жалуют, поскольку она продолжила работать на российских площадках без зазрения совести.
Ранее Виктория Цыганова возмутилась возвращением Данилы Козловского на Первый канал.
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