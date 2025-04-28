Цыганова призвала украинку Анну Asti извиниться перед россиянами

Цыганова набросилась на зарабатывающую в России украинку Анну Asti
Виктория Цыганова. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость напомнила обо всех скандалах, связанных с исполнительницей "Царицы"

Певица Виктория Цыганова высказалась по поводу артистки украинского происхождения Анны Asti. Знаменитости не понравилось, какую позицию решила занять исполнительница в политическом плане и призвала ее извиниться перед россиянами.

Цыганова напомнила, что еще недавно у Анны не было никаких концертов в России, поскольку их отменяли общественники. Они были недовольны участием звезды в вечеринке Ивлеевой и ее отказом поддержать публично российский вектор в геополитике. Однако сейчас все забыли о своих претензиях по поводу ее персоны.

Виктория выразила мнение, что только этого Asti и выжидала. Она сперва отказывалась получать российский паспорт, пока ее не прижало – в противном случае зарабатывать в России ей было бы крайне сложно. После скандала с вечеринкой она уехала за границу на пару месяцев якобы на лечение, после чего вернулась как будто ничего не бывало.

"Идеальный пример "потребления Москалей", как выражается одна ее соотечественница", – написала артистка в соцсетях.

При этом Цыганова напомнила, что украинцы тоже Анну не жалуют, поскольку она продолжила работать на российских площадках без зазрения совести.

Ранее Виктория Цыганова возмутилась возвращением Данилы Козловского на Первый канал.

Источник: Telegram
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